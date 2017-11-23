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23 Kasım 2017 15:06

Emet’te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 2 kadın ile 5 erkek gözaltına alındı.

Emet’te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

23 Kasım 2017 15:06


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Uşak ve Kütahya’nın Emet, Gediz ve Hisarcık ilçelerinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.


Operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla Özbekistan uyruklu A.K. ve Azerbeycan uyruklu L.Z. adlı 2 kadın ile bu kadınlara fuhuş yapmaları için yer temin ettikleri ve aracı oldukları iddiasıyla R.C., M.D., A.Y.Ö., İ.K. ve E.E. gözaltına alındı.


Şüphelilerin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.




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