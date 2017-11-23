Emet’te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Uşak ve Kütahya’nın Emet, Gediz ve Hisarcık ilçelerinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla Özbekistan uyruklu A.K. ve Azerbeycan uyruklu L.Z. adlı 2 kadın ile bu kadınlara fuhuş yapmaları için yer temin ettikleri ve aracı oldukları iddiasıyla R.C., M.D., A.Y.Ö., İ.K. ve E.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.