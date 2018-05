Emet’te ’Gönüllere dokunanlar’ ödüllendirildi

3 aylık çalışma sonrası hazırlanan programda, Emet ilçesinde yaşanmış 8 örnek davranışla ’Gönüllere dokunanlar’ isimli proje ile ödül takdim edildi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen törende, 8 olayın kahramanları tek tek sahneye çağrıldı. Yaşadıkları iz bırakan olayların sunumu öğretmenler eşliğinde yapıldı ve protokol tarafından ödüllendirildi. Programda duygusal anlar yaşandı.

’Altından, gümüşten, elmastan ve yakuttan daha kıymetli bir şey varsa oda kazanılmış bir gönüldür’ temasının işlendiği programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun görme engelli Türkçe öğretmeni Osman Taşdemir’in, her teneffüs elinden tutan ve her zaman yanında olan öğrencilerine teşekkür etmesi salonda bulunan vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Osman Taşdemir’in ’’Bana her sabah saygıyı ve sevgiyi öğreten, güven duygumu perçinleyen, kalbimi yolumu ışıklarla dolduran o güzelleri sizinle paylaşmak istedim’’ demesi salonda bulunan tüm devatlileri göz yaşlarına boğdu.

Daha sonra sunumu yapılan ’Komşu anne’ isimli yaşanmış 2. olayda dede ve ninesiyle yaşayan ve okuldaki derslerine adapte olamayan bir öğrenciyi anne şefkatiyle sahiplenen Asiye anne’nin, sahnede ağlayarak yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu.

Gecede, yakalandığı lösemi hastalığından dolayı saçlarını kaybeden bir arkadaşları için 8 arkadaşının saçlarını kazıtması, veli toplantısı sırasında park halindeki otomobilinin tırın altında kalıp büyük hasar görmesine rağmen veli toplantısında okul ihtiyaçları için gerekli yardımı yapan aileye ödülü takdim edildi.

Sağlık Meslek Lisesi’nde burs parasını kabul etmeyip ’’Benim ailem bir şekilde idare ediyor, benden daha kötü durumda olanlara verilsin’’ diyen Eda Nimet, Tekerlekli sandalyesi çamura saplanmış bir öğrenciye yardım eden ve Afrin operasyonu için kampanya düzenleyen öğrenciler de ödülü layık görüldü.

Programda Aşık Veysel’i sinevizyon gösterisiyle anlatılırken projeyi hazırlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Meriç Özdemirel’in ’’Veysel öbür dünyada’’ şiirini okuması büyük alkış aldı. Ayrıca Nasuh Gökduman programda mini bir konser verdi.

Program konuşan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Bizler bugün gönülleri yapan arkadaşların, kardeşlerimizin nasıl gönüller yaptığına şahit olduk ve büyük bir gururla izledik. Öncelikle bu kardeşlerimizin gönüllerine iyilik yapma losyonunu aşılayan anne ve babalarına, öğretmenlerine hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Böyle insanların olduğu bir yere hizmet ediyorum. Ben günde neredeyse 12 saat çalışıyorum. Hakkım hepinize helal olsun. Bundan sonra daha da fazla çalışacağım. Bu projeyi düzenleyen Milli eğitim camiasının her bireyine, her neferine, akıtılan her ter damlası için kendilerine minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Program, proje ekibinin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre tarafından ödüllendirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. (YD-EFE)