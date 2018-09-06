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06 Eylül 2018 11:37

Emet’te ’’Güneş Panalleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı’’ kursu

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, 232 saatlik "Güneş Panalleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı’’ kursunu tamamlayarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerleri makamında kabul ederek, belgelerini taktim etti.

Emet’te ’’Güneş Panalleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı’’ kursu

06 Eylül 2018 11:37


Kursun gerçekleşmesinde katkısı olan idareci, kursiyer, hoca ve kursa iştirak edenlere teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, "Emet Kaymakamlığımızın teşviki, öncelik ve desteğiyle gerçekleşen bu kurs, özellikle enerji alanında stratejik bir öneme sahip ülkemizde , gelişen teknolojiye ayak uydurmak, gerisinde kalmamak ve gereğince takip etmek ve istifade etmek adına gerekliydi. Kursa katılımın olması oldukça sevindirici ve ümit vericidir. Bütün kursiyerlerimizi göstermiş oldukları azim ve kararlılıktan dolayı kutluyor, muvaffakiyetler diliyorum. Bundan böyle de bu ve buna benzer kurslar düzenleyerek, gelişen teknolojiye ayak uydurmaya ve teknolojiden istifade edebilmek için yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. (YD-EFE)




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