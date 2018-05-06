Emet’te Hıdrellez Şenlikleri aşırı yağış nedeniyle yarıda kaldı

Şenlikler aşırı yağmur dolayısıyla saat 15: 00’de sona erdi.

Yeniceköy merkeze 3 kilometre mesafedeki Tahtalı Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe sanatçı Fatoş Kadıoğlu ve yerel sanatçılar katıldı. Fatoş Kadıoğlu konseri aşırı yağış nedeniyle yarıda kaldı. Yaklaşık 2 bin 500 aracın giriş yaptığı şenliklerde 10 bin vatandaş kurulan seyyar pazarlarda alışveriş yaptı. Oluşturulan piknik alanlarında mangal yapan vatandaşlar Yeniceköy Muhtarlığı ve Emet Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Yıllardır devam etmekte olan Hıdırellez şenliklerimiz bu yılda çok büyük bir katılıma sahne olmuştur. Yaklaşık 2 bin 500 araç giriş yapmıştır, bu da 10 bin kişi demektir. Saat 14: 30’a kadar her şey güzeldi. Ama öğleden sonra yağmurun başlamasıyla Hıdırellez şenliklerimiz son bulmuştur. Gelen misafirlerimizin hepsine de ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlar, birlik ve beraberliği sağlayan tüm yetkililere teşekkür etti. Saat 15:00 civarında şiddetli yağmurdan dolayı Tahtalı Hıdırellez Şenliği alanından ayrılan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekiplerinin özverili çalışmasıyla alan kontrollü bir şekilde boşaltıldı.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.