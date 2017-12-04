Emet’te inşa edilecek 219 konutun ihalesi yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya’nın Emet İlçesi’nde inşa edilecek 219 konutun ihalesi yapıldı

Konutlar yükseklikleri zemin+4 olan konutlar 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecekken, ihaleyi kazanan Artım grup Yönetim Kurulu Başkan vekili Serdar Yaprak Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve teknik ekiplerle görüştü. Firma, sözleşme imzalanması ve yer tesliminin ardından konutların inşaatına başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, halktan gelen talep üzerine 4. Etap TOKİ konut yapımı projesine başlandığını ifade ederek;”Emet 1. toplu konutlar alanına yapılacak projeyle yerleşim alanı dükkânları, parkı, peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşecek. Cephe tasarımlarında geleneksel konutlarında yer alan mimari cephe elemanları modernize edilecek. Ahşap görünümlü cephe kaplamaları, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullanılacak. Yer tesliminden itibaren 550 günde konutlarımız tamamlanacak” dedi.

Yapılacak olan 205 adet 2+1 konutlar için 180 kişi başvururken, 25 adet 3+1 konutlar için 42 kişi başvurmuştu. Başvurudan vazgeçenlerin ardından 219 konut yapımı kesinleşmiş oldu. 4. Etap TOKİ konutları 110 metrekare 3+1, 85 metrekare 2+1 olarak inşa edilecek. Konutlar yer tesliminden itibaren 550 takvim gününde tamamlanacak.(EFE)