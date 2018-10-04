Emet'te istişare toplantısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Emet ilçe Başkanlığı görevini yürüten başkanlar, yerel seçim çalışmaları ve çeşitli parti çalışmaları hakkında istişare için bir araya geldi.

Toplantıya Emet AK Parti Kurucu Başkanı Muhsin Erensoy, Daha sonra Başkanlık yapan Ali Mor, Mehmet Düz, Mehmet Ali Yerem, Adem Cangür, Naci Özcan, Mehmet Yağcıklı, mevcut başkan Hüseyin Doğan ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ilçede devam eden ve teşkilatça takipleri süren çalışmaların değerlendirmesi, Mart 2019 yerel seçim istişareleri ve parti seçim çalışmaları konularında fikir alışverişinde bulunuldu. (YD-EFE)