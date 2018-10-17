İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te kablo hırsızlığı

Kütahya’nın Emet Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında durdurulan bir araçta, 700 metre bakır haberleşme kablosu ele geçirildi.

Kütahya'nın Emet Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında durdurulan bir araçta, 700 metre bakır haberleşme kablosu ele geçirildi.


Ekipler tarafından M.E idaresindeki 35 PJC 45 plakalı araçta yapılan aramada 700 metre bakır haberleşme kablosu ile 2 testere,1 demir kesme makinası, 3 çift eldiven, 1 kerpeten, 1 tel kesme makinası ve 1 el feneri ele geçirildi.


Köylerden çaldığı kablolar ve malzemelerle yakalanan otomobil sürücüsü M.E., gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.