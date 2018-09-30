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Emet'te Kültür ve Sanat Gecesi

Kütahya’nın Emet Belediyesi, Kültür ve Sanat Gecesi’ etkinliği düzenledi.

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Kültür ve Sanat Gecesi' etkinliği düzenledi.


Programda Türkiye'nin bir çok ilinden katılan gelen şair ve ozanlar izleyicilere doyumsuz anlar yaşattı.


Katılımcalara teşekkür eden Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ''İlk defa düzenlediğimiz bu etkinlik, belki geç kalınmış bir etkinlik. Ama bu son olmayacaktır. Çünkü bu talep karşılıklı geldi. Hem sanatçı arkadaşlarımızdan, hem öğrencilerimizden, hem de Emetli kardeşlerimizden. Bugün bu güzel etkinliği gerçekleştirmenin haklı gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Etkinliğimize uzaktan ve yakından, gerek yöresel olsun, gerekse ülkemizin diğer illerinden birçok sanatçı dostumuz bugün bizlerin huzurunda oldu'' diye konuştu.


Gecenin sonunda şair ve ozanlara Başkan Mustafa Koca tarafından günün anısı hediye takdim edildi.

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