Emet’te kurtuluş çoskusu

yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Mücadele yıllarında batı cephesinde işgalci kuvvetlere karşı ilk direnişin yaşandığı Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 Eylül kurtuluş günü nedeniyle Emet Cevizdere Şehitliğinde yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca, Kurum amirleri, Tavşanlı ve Emet gaziler derneği üyeleri, Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Programda şiirler okundu ve Emet Halk Oyunları Ekipleri tarafından efe oyunu sergilendi.

Daha sonra Emet Merkez Camii İmam Hatipleri tarafından Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duanın ardından tüm katılanlara Emet Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından yemek verildi. Gazeteci yazar Tuna İşleyen törende açtığı stantta ’Sülye’den Günlüce’ye’ İsimli kitabını imzaladı.

Törende açıklamlarda bulunan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Bu gün 3 Eylül günü.3 Eylül günü düzenli ordumuzun Emet ilçemizden geçisinin yıl dönümü. Bu vesile ile Mustafa Kemal’in ordusunu anmak için bir araya geldik. O düzenli ordunun orunları bugün buradaydı ve güzel bir kutlama yaptılar. Hükümet konağını yakan yunan ordusunu imha eden Emet hAlkının büyük başarısını andık bugün’’ dedi.

Gazi Emet’in gurur günü olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’3 gün önce 30 Ağustos zafer bayramını kutladık bugün ise 3 Eylül Emet’i kurtuluşunu kutluyoruz. Bugün bu topraklarda Emet halkı olarak Cevizdere savaşının yaşandığı topraklardan sesleniyoruz. Bizler Millet olarak bu zorlu günleri geçtik. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız. Tüm Emet halkının kurtuluş gününü kutluyorum’’ dedi.

Tören sonunda Emet Merkez Çarşı Camiinde Şhitler için Mevit okutuldu. (YD-EFE)