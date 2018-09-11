Emet'te öğretmenlere trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Kütahya'nın Emet ilçesinde öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Emet ilçesinde görev yapan öğretmenler ilk orta ve lise olarak 3 bölüm katıldı. 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Kurban Bayramı'nda yapılan 'Kırmızı Düdük' uygulamasının ardından, ikinci olarak Öğretmenlere Trafik Eğitimi düzenlendi. Emet Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından katılımcı öğretmenlere, trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konularında eğitim verildi. Verilen eğitimle araç kullanıcıların daha dikkatli olmasını sağlamak ve bu kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.(YD-EFE)