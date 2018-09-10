Emet'te orman yangınına erken müdahale faciayı önledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl 3 gün boyunca yanan bölgenin 3 kilometre güneyinde çıkan yangın, Emet Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili ihbar geldiği andan itibaren bölgede nöbette bulunan ekipler tarafından yangın yerine 10 dakika içinde intikal edildiğini belirten Emet Orman Bölge İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, ''Emet ilçemiz Yeniceköy - Karakuz mevkiinde çıkan yangında yaklaşık 500 metrekarelik alandaki karaçam ormanının zarar gördü. Yangına 3 adet ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahale ettik. Yangın geçen yıl 3 gün süren yangının olduğu bölgeye yakın ve karaçam ormanı olduğu için, ekiplerimiz hızlı ve hassas çalışma ile 1 saat içinde kontrol altına aldılar. 3 saat süren soğutma çalışmaları sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı'' dedi.

Öte yandan jandarmanın yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı bildirildi.