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25 Mayıs 2018 22:31

Emet’te sağarak yağış hayatı felç etti

Küthaya’nın Emet ilçesinde yaklaşık bir saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Emet’te sağarak yağış hayatı felç etti

25 Mayıs 2018 22:31


Emet ilçesinde şiddetli yağış yaşamı zorlaştırdı. Yağış nedeniyle ilçe çıkış yollarında asfaltlar kalkarken özellikle ilçedeki 3. etap TOKİ ve Akpınar Mahallesinde sel suları kaldırım taşlarını yerinden söktü. Şehir içinde kırılan ağaç dalları, yollara savrularak trafiği de alt üst etti. İlçede bulunan Anfi tiyatrodaki merdivenler şelale görüntüsünü andırdı.


3. TOKİ evlerinde alt katları su basarken, çevre yolunda selin kaldırdığı asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış esnasında şehre elektrik verilemezken, yağışın ardından bu defada dolu yağdı. Sel suları şehir merkezinde caddeleri doldururken, caddelerdeki su yüksekliği kaldırım seviyesine ulaştı. İlçede zarar tespit çalışmaları yapıldığı bildirildi.




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