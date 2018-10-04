Emet'te 'Sağlık Yürüyüşü' etkinliği

Dünya yürüyüş gününde Emet ilçesinde 'Sağlık yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi.

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde Emet ilçesinde sağlık personeli, öğrenciler ve bazı vatandaşlar yürüyüş etkinliğine katıldı.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi'nce organize edilen yürüyüşte Hükümet Konağı önünde toplanan grup şehir merkezinden geçerek yürüyüşünü gerçekleştirdi. Toplumda farkındalık yaratmak adına yapılan yürüyüşte öğrenciler yürüyüşün önemine dikkat çeken pankartlar açtılar.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ''Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttırdı. Fiziksel hareketsizlik dünyada ölümlerin 4. önde gelen risk faktörü olarak belirlendiğini belirttiler.