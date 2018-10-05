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Emet'te spor ve polis okulları için rehberlik eğitimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde beden eğitimi spor yüksek okulları, askeri ve polislik sınavlarına hazırlık kapsamında rehberlik eğitimlerinin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde beden eğitimi spor yüksek okulları, askeri ve polislik sınavlarına hazırlık kapsamında rehberlik eğitimlerinin başladığı bildirildi.


Emet ilçesinde son yıllarda polis okullarını ve beden eğitimi bölümlerini 20'den fazla öğrencinin kazanması ile rehberlik eğitimlerine öğrenciler ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösteriyor.


Gazi Emet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Sarıkaya, bu yıl spor ve polis okullarına hazırlık için açılan rehberlik eğitimlerine çok fazla sayıda katılım olduğunu belirtti.


Sarıkaya, ''Elimizden geldiğince gençlerimize sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda açmış olduğumuz kurslarda hazırlanarak sınavlar kazanarak eğitime hak kazanan öğrenci sayımızın artmasıyla kurslarımıza ilgi dahada artmıştır. Abi ve ablalarının beden eğitimi öğretmenliği, subaylık, polislik okullarını kazandıklarını gören gençlerimiz, kendilerini hazırlamak için rehberlik eğitimlerimize geliyorlar. Bize bu fırsatı sunan başta Emet kaymakamlığımız olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve okulumuz müdürlüğüne de çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.(YD-EFE)

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