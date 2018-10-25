Emet'te tarih bulundu

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde altyapı çalışmaları sırasında çıkan tarihi sütunlar jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Köprücek köyü ören mevkiinde devam eden altyapı ve kanalizason çalışmaları sırasında antik döneme ait olduğu sanılan 2 adet sütun bulundu. Köprücek köyü muhtarı Ahmet Eş sütunlar alt yapı çalışmasının olduğu bölgeden alıp kepçe ile köy meydanına getirdi. Daha sonra jandarma ekiplerine bilgi verdi. Köyde devam eden alt yapı çalışmaları durduruldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tutup ilgili birimlere bilgi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Köprücek Muhtarı Ahmet Eş, ‘'Köyümüzde alt yapı çalışmasından dolayı, operatör ile ören mevkiinde 1 buçuk metre derinlikte kazı yaptığımız sırada, kepçe taşa takıldı. Boru yatırmak için gerekli derinliğe ulaşmak isterken bu taşları bulduk. Taşları köy meydanına getirdik'' dedi.

Üzerinde çeşitli işaretlerin ve yazıların bulunduğu sütunların hangi döneme ait oldukları teknik ekiplerin incelemesi sonrasında belli olacak. Jandarma ekipleri, taşların çıktığı yer ve taşındığı köy meydanında gerekli tedbirleri aldılar.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(YD-EFE)