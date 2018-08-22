Emet’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Emet ilçesi Yeniceköy-Doğanlar yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kıcır (39) yönetimindeki plaksız ve ruhsatsız motorsiklet karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yapınca tarlaya uçtu. Kazada motorsiklet sürücüsü Mahmut Kıcır, motorsiklette bulunan Kıcır’ın yeğenleri İbrahim Altın (17) ve Enes Karabacak (17) yaralandı.

112 Ekiplerince Doktor Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kıcır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan İbrahim Altın ve Enes Karabacak yapılan ilk müdahalelerin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (YD-EFE)