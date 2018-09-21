Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet-Tavşanlı Karayolu'nun Köprücek Mevkii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mutlu Sarı (26) yönetimindeki 33 NR 400 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Mutlu Sarı yaralandı. Yaralı Sarı, 112 ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)