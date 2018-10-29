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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet-Tavşanlı yolunun 8. kilometresinde meydana geldi.


Kazada, Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Elmacı yönetimindeki motosiklet ile 16 DT 99 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan İsmail Elmacı Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki il tedavisinin ardından, vücudundaki kırıklar dolayısıyla Bursa'ya özel bir hastanenin Mikrocerrahi Bölümüne kaldırıldığı bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(YD-EFE)

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