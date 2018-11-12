Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde, otomobilin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Emet ilçesi Gürpınar köyü Yağmur Oluğu Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar köyünden Emet ilçesi istikametine seyreden İsmail Ç. (46) yönetimindeki 43 PB 224 plakalı otomobil, Yağmur Oluğu mevkiinde bulunan keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İsmaiL Ç., Enver G., ve Aliye G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)