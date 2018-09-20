Emet'te yangın

Kütahya’nın Emet ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kütahya'nın Emet ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde İsmail Erdoğan'a ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangın Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yarım saatte söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında binanın diğer katlarında duranlar tahliye edildi.
Elektrik kontağından çıktığı açıklanan yangında binanın çatı katında hasar oluştu.