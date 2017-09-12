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12 Eylül 2017 18:11

Emet’teki orman yangını devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Kabaklar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Emet’teki orman yangını devam ediyor

12 Eylül 2017 18:11


Alınan bilgiye göre, Kabaklar köyü yakınlarında bulunan Tetik bölgesi Kurdun Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Kabaklar köyüne de sıçrayan yangın Erol Taş’a ait iki katlı evde büyük hasar oluştururken, Mehmet Candan’a ait ahır ve samanlık tamamen yandı. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı.


Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Hisarcık ilçesinde ve çevre köylerin cami hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlardan söndürme çalışmalarına destek isteniyor. Orman yangınına 4 helikopter, bir uçak, 30 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.




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