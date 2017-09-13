Emet’teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Köyün doğu tarafında yangın kontrol altına alınırken, bu kez de güney tarafında yangın giderek büyüdü.

Kabaklar köyünde yaşayan köy halkının boşaltılmasının ardından, hayvanlarda köyden tahliye edildi. Köyde bulunan mezarlık ise yandı.

Havanın kararmasının ardından görev yapan yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar kalkış yapamayınca ara yangın söndürme çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar.

Bölgeye İzmir ve Manisa illerinden orman ekipleri sevk edildi.

Emet ve Hisarcık ilçeleri ile çevrede bulunan köylerin cami hoparlörümden vatandaşları yardım etme çağrısında bulunuldu. Ayrıca Emet ilçesinden gönüllü vatandaşlar yangın söndürme çalışmaları için araçlarla yangın bölgesine getirildi.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar ve Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kütahya’daki orman yangınlarına, gün içinde 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale ediliyor. Bu sayı çevre illerden gelen ekiplerle birlikte sürekli artıyor. (MS-EFE)