Emniyet Genel Müdürü Kütahya’da

Altınok, Kütahya Polis Evi’nde bir araya geldiği şehit aileleri ve yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, şehitlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin var olabilme mücadelesinin en büyük nişaneleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin, Türkiye’nin bekası, milletin özgürlüğü, Türk bayrağının gönderde devamlı kalması ve ezanların susmaması adına çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını dile getiren Altınok, "Biz güvenlik görevlisiyiz, polisiz, belinde silah taşıyan insanız. Sabah evden çıkarken abdestimizi alır çıkarız. ’Akşama eve gelmek nasip olur mu olmaz mı? Kendimiz hazır olalım, silahlanmış, kuşanmış olarak çıkalım’ deriz. Her bir polis, emniyet mensubu bir şehit adayıdır. Bundan gocunmayız, korkmayız, eziklik duymayız. Ölümün hak olduğuna inanıyoruz ama memleketimizin, milletimizin, maneviyatımızın, değerlerimizin mücadelesinde ölmenin bizim için farklı bir anlamı olacaktır. Şehit olmaktan biz onur ve gurur duyarız. Şehit olmak bizim için herkese nasip olmayan bir değerdir" diye konuştu.

İçerden ve dışardan gelebilecek her türlü saldırıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Altınok, "Bu kadar dışardan ve içerden gelen hain saldırıya karşı, birilerinin oynadığı oyunlara, güneyimizden yeni bir sınır çizip Türkiye’yi güneyden bir yapıyla kuşatmaya, Avrupa’dan saldırılarla, Amerika’dan tiyatro oyunlarıyla, aklınıza ne gelirse bu milleti yıkma gayretini ve amacını güden kim olursa olsun teşkilat olarak canımız ve kanımız pahasına bütün bu saldırılara, nereden gelirse gelsin karşı koyma azim ve kararlılığı içindeyiz. Kardeşlerimiz bunun için şehit oldular. Onların kemiklerini sızlatmamak için bundan sonra ben dahil 275 bin silah arkadaşım bu mücadeleyi aynen devam ettirme kararlılığındayız, azmindeyiz, ’Bundan geri dönmek yok.’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınok, Ulu Camii’de şehit polisler için okutulan mevlide katıldı.