’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’yi yapabilmek için yarıştılar

5 ayrı öğrenci grubu, kendi taktik ve yöntemleriyle en iyi köfteyi yoğurabilmek için büyük çaba gösterdi.

İsmail Karaca, Şevket Daban, Necmettin Canbek, Ayhan Akkaya ve Adil Kamış’tan oluşan juri heyeti, öğrenciler tarafından yapılan çiğ köftelere lezzet ve görünümüne puan verdi.

Yarışmada birinciliği yurdun Mevlana grubu, ikinciliği Huzurlu Kampus grubu, üçüncülüğü Ayyıldız grubu, döndüncülüğü Vakıf grubu ve beşinciliği de Huzur grubu öğrencileri elde etti.

Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, sosyal etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdikleri ’en güzel ve en lezzetli çiğ köfte’ yarışmanın bir ilk olduğunu dile getirdi.

Yarışma öğrencilere hediye takdimi ve yapılan çiğ köftelerin ikramıyla sora erdi. (EFE)