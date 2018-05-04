En renkli bahar şenliği

Çocuklar kontrollü şekilde atlara bindirilirken, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Gülten Dayıoğlu Anaokulu Müdürü Ayşe Taş’ın ata binmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bahar şenliklerinde öğrenciler ve öğretmenler gönüllerince eğlendiler. Anfi tiyatroya kurulan oyun parklarında oynayan öğrenciler kurulan sahnede şarkı söylediler, şiirler okudular ve çeşitli yarışmalar yaptılar. Öğrencilerin annelerinin yüzünü boyama yarışması, yarışmayı seyreden vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Ana okul öğrencilerinin yöreye özgü ’Karmıda yağdı Kütahya’nın dağına’ ve erik dalı gibi türkülerle oynadıkları oyunda gösterdikleri performans görülmeye değerdi. Yaklaşık 4 saat süren etkinlikte halaylar çekildi, 10. yıl marşı topluca okundu. Etkinlik boyunca ücretsiz pamuk şeker, çay ve patlamış mısır, misafirlere ve öğrencilere ikram edildi.

Kütahya’dan etkinlik için özel olarak gelen Rahvan At Kulübü yetkilileri Anaokulu çocukları ve vatandaşların hayvan sevgisini arttırmak için otel etrafında çocuklarımızı gezdiriyoruz dediler.

Bahar şenliğini düzenleyen Emet Gülten Dayıoğlu Anaokulu Müdürü Ayşe Taş, ’’Kütahya’dan Rahvan At Kulübünden atlarımız geldi. Halkımıza ve öğrencilerimize açıktı.Onlar da burada değişik bir etkinlik oldu, renk kattılar bize. Onun dışında öğrencilerimizin kendilerini güzelce rahatça hareket edip anlatabilecekleri bir platform oldu. Özgürce hareket ettiler. Diledikleri şarkıları söylediler, diledikleri hikayeleri anlattılar. Öğretmenlerimizde bir yılın tüm yorgunluğunu bugün burada attılar. Onlarda emeklerinin karşılığını aldılar. Güzel bir gündü. Bundan sonra da bunu gelenekselleştirip her yıl yapmayı planlıyoruz. Milli eğitim Müdürümüzün bu konuda bize büyük katkısı oldu, desteği oldu ve yanımızda oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)