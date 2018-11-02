Enflasyonla mücadeleye 127 firma destek verdi

'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında başlatılan indirim kampanyasına, Kütahya il genelinde 127 firmanın destek verdiğini bildirildi.

15 Temmuz ihanetiyle amaçlarına ulaşamayanların ekonomik savaş açtığını belirten ve bu süreçte Kütahya'nın kamu-özel sektör iş birliğiyle hükümetin aldığı tedbirleri uyum içerisinde hayata geçirdiğini kaydeden Vali A.Hamdi Nayir, "15 Temmuz'daki ihanet oyunları ekonomik boyutuyla da ülkemize uygulanmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle enflasyonla mücadele için yurt çapında başlatılan kampanyalara ilimizde de firmalar tarafından oldukça yüksek katılım sağlanmıştır. İl genelinde 127 firma enflasyonla mücadeleye destek kampanyasına katılarak, vatandaşımıza daha ucuz ürün temin ederek piyasanın tansiyonunu düşürmeye çalışmaktadır. Bu önemli ve sürdürülmesi gereken bir gayret. Zira enflasyonla mücadelede sorumluluklarımızı kamu ve özel sektör olarak hepimiz yerine getirmek durumundayız. İstihdam seferberliğinde ilimizin gösterdiği başarı inşallah enflasyonla mücadeledeki başarıya yansımış olur. Özellikle özel sektörümüzün, kamu-özel sektör iş birliği ve uyumu içinde ilimiz ekonomisine katkı sağlamasını, kalkınmasında daha fazla destek olmasını bekliyoruz. Özel sektör ile kamu iş birliğine önem veriyoruz. Orta vadedeki hedefimiz Kütahya'mızı ilk 20 il ekonomisi içerisine almak olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 Ekim günü enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Programa katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunmuştu.(EFE)