Engelleri aşarak başarılara yüzüyorlar

Kütahya'da doğuştan engelli Recep Tuna ve Ömer Talha Yürümez engelleri aşarak katıldıkları müsabakalardan derece ile ayrılıyorlar. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürüdüren sporcular gelecekte Türkiye'yi Dünya ve olimpiyatlarda temsil etmek istiyorlar.

Doğuştan engelli Recep Tuna ve Ömer Talha Yürümez katıldıkları müsabakalardan derece ile ayrılıyorlar. Kütahyalı engelli yüzücüler Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü adına kendilerinden yaşça büyük sporcularla yarışmalarına rağmen her gittikleri müsabakadan derece elde ediyorlar.

Yüzme sporuna 6 yıl önce doktor tavsiyesi ile başladığını söyleyen Recep Tuna engellilere seslenerek sporun bir engel olmadığını söyledi. Tuna, “Ben yüzmeye, doktorumun tavsiye ile başladım. Türkiye Okullararası Yüzme Şampiyonası'na katıldım 1. oldum. Türkiye Şampiyonası'na katıldım 2. ve 3. oldum. Ben başladım ve iyi yerlere geldim sizde başlayın ve iyi yerlere geldin. Benim hayalim gelecekte dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

Ömer Talha Yürümez ise henüz başlamasına rağmen gelecek vadeden sporcular arasına girdi.

1 buçuk yıldan beri yüzdüğünü söyleyen 9 yaşındaki Ömer Talha Yürümez sporun engel olmadığını ve tüm engellilerin bir spor ile ilgilenebileceğini söyledi.

Yüzme eğitmeni Hatice Kaplan ise 10 bedensel engelli sporcusunun bulunduğunu, katıldığı müsabakalarda kendilerinden büyük sporcularla yarıştığını ve buna rağmen dereceler elde ettiklerini sözlerine ekledi.