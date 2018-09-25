Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde engelli araçları için şarj istasyonları kuruldu.

Tavşanlı Belediyesi Bilgi İşlem ve Elektrik Müdürlüğü ekiplerince, akülü engelli aracı kullanan vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Murat Gazi Sosyal Tesisleri önüne şarj dolum istasyonu kuruldu.

Bu şarj istasyonlarında hızlı şarj özelliği bulunuyor ve aynı anda 3 akülü araç şarj edilebiliyor. Vatandaşlar araçlarını şarj ederken, şarj istasyonunda bulunan LED ekrandan belediye hizmetleriyle ilgili görselleri de izleyebiliyor.

Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Ali Özden, Belediye olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ve önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelli vatandaşların taleplerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Vekili Ali Özden, “Tavşanlı Belediyesi her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmuştur. Yıl boyunca gelen talepler doğrultusunda akülü tekerlekli sandalye başta olmak üzere sürekli yardımlar yapıyoruz. Zaman zaman engelli kardeşlerimizle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinliyoruz ve bu yönde projeler geliştiriyoruz. Son olarak ilçemizde 2 ayrı noktaya şarj istasyonu kurduk. Akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımız şehir içine indiklerinde artık (aküm biter) kaygısı yaşamayacak. Aynı anda 3 araç şarj edebilen istasyonda ayrıca LED ekran da oluşturduk. Vatandaşımız burada aracını şarj ederken, bir taraftan da belediye hizmetlerimizin anlatıldığı tanıtım görsellerimizi izleyecek” dedi.

Belediye Başkan Vekili Ali Özden gelen talepleri de dikkate alarak engellilere yönelik yapılan çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Engelli vatandaşlarımızdan 80 yaşındaki Akif Erbaş ise söz konusu hizmetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Evden çıktığım andan itibaren sürekli aracımızın şarjını kontrol ediyordum. Belediyemizin oluşturduğu bu şarj istasyonları dolayısıyla artık rahat rahat dolaşabiliyorum. Bizim için çok güzel ve yerinde bir hizmet” ifadelerini kullandı. (Tİ - EFE)