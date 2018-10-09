"Engelli bireylerin topluma kazandırılması çok önemli"

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Akçadurak, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde engelli çocukların topluma kazandırılması yönünde yapılan eğitim ve uygulama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada engelli insanların topluma kazandırılmasının önemine vurgu yapan Akçadurak, “Onlar hiçbir zaman yalnız değiller. Aileler, idareci ve öğretmenler hep birlikte takdire şayan işler başarıyorlar" dedi.

Başkan Akçadurak, Okul Müdürü Kemal Kaya, Müdür Yardımcısı Hasan Ulutürk ve eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)