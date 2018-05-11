Engelli minik Tuba’dan duygulandıran şarkı

Sınıf öğrencisi Tuba Ay’ın okuduğu “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısı dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Esire Termal Turizm Merkezinde engellilere ve engelli ailelere yönelik programda “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısı seslendiren 8 yaşındaki Tuba Ay, salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Programda konuşan Kaymakam Tuncay Karataş Tuba’nın mesajının kendisini çok etkilediğini söyleyerek, “ Normalde bizim küçüklere öğreteceğimiz şeyler oluyor, ama onlardan alacağımız derslerde var” dedi.(MA-EFE)