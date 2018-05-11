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11 Mayıs 2018 12:12

Engelli minik Tuba’dan duygulandıran şarkı

Hisarcık Belediye Belediyesi tarafından “Engelliler Haftası” nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan tekerlekli sandalyeye mahkum 1.

Engelli minik Tuba’dan duygulandıran şarkı

11 Mayıs 2018 12:12

Sınıf öğrencisi Tuba Ay’ın okuduğu “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısı dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.


Esire Termal Turizm Merkezinde engellilere ve engelli ailelere yönelik programda “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısı seslendiren 8 yaşındaki Tuba Ay, salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Programda konuşan Kaymakam Tuncay Karataş Tuba’nın mesajının kendisini çok etkilediğini söyleyerek, “ Normalde bizim küçüklere öğreteceğimiz şeyler oluyor, ama onlardan alacağımız derslerde var” dedi.(MA-EFE)




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