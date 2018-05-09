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09 Mayıs 2018 10:52

Engelli öğrencilerden Bilim Fuarı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mülayim Dede Özel Eğitim İş Uygulamaları Okulu öğrencileri, Bilim Fuarı düzenledi.

Engelli öğrencilerden Bilim Fuarı

09 Mayıs 2018 10:52


Öğrenciler, okullarında düzenledikleri sergide, ’deprem simülasyonu, güvenlik, dört mevsim ve kendim öğreniyorum’ adlı projelerini tanıttı.


Öğrenciler, bir birinden farklı projelerin topluma faydalı olacağını düşünerek yaptıklarını ifade ettiler.


Düzenlenen Bilim Fuarı’na İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Taşpınar, Mehmet Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, bazı okul müdürleri ve veliler katıldı.


Serginin 3 gün boyunca gezilebileceği belirtildi. (Tİ - EFE)




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