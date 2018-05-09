Engelli öğrencilerden Bilim Fuarı

Öğrenciler, okullarında düzenledikleri sergide, ’deprem simülasyonu, güvenlik, dört mevsim ve kendim öğreniyorum’ adlı projelerini tanıttı.
Öğrenciler, bir birinden farklı projelerin topluma faydalı olacağını düşünerek yaptıklarını ifade ettiler.
Düzenlenen Bilim Fuarı’na İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Taşpınar, Mehmet Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, bazı okul müdürleri ve veliler katıldı.
Serginin 3 gün boyunca gezilebileceği belirtildi. (Tİ - EFE)