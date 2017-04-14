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14 Nisan 2017 11:08

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi Kütahya’da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çalışmaları yerinde görmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kütahya’ya gelen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Vali Ahmet H.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi Kütahya’da

14 Nisan 2017 11:08

Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan da yer aldı.


Kabullerinden dolayı Vali Nayir’e teşekkür eden İshak Çiftçi, faaliyetler ve Kütahya programı hakkında bilgiler verdi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ile Türkiye genelinde huzurevlerinde kalan yaşlıların bakım ve tedavilerinin yapılacağı yeni bir proje üzerine çalışma yaptıklarını belirten İshak Çiftçi, yeni proje çalışmaları kapsamında Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu eşliğinde Yoncalı ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde incelemelerde bulunduklarını söyledi.


Vali Ahmet H. Nayir İshak Çiftçi’ye teşekkür ederek ziyaretten mutluluk duyduğunu söyledi, proje çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)




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