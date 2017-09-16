Tavşanlı Kaymakamlığı, Beyazay Engelliler Derneği ve ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile engelliler bir günlüğüne polis oldu.

Beyazay Derneği üyesi 8 engelli birey, polis elbiselerini giydikten sonra ilk olarak Tavşanlı Emniyet Müdürlüğüne gitti. Burada Emniyet Müdürü Turgay Temel tarafından ağırlanan engelliler, daha sonra polis amiri Ali Mert tarafından bilgilendirildi.

Olay yeri incelemenin parmak izinin nasıl alındığını uygulamalı şekilde göstermesinin ardından diğer birimleri de ziyaret eden Beyazay Derneği üyeleri, daha sonra bölge trafik amirliğine giderek burada uygulamalara katıldı. Araçları durdurarak evrak sorgusu yapıldığı sırasında, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in Domaniç ilçe ziyareti için buradan geçmesi ise büyük bir sürpriz oldu. Vali Nayir aracından inerek burada kısa bir görüşme yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beyazay Engelliler Derneği Batı bölge sorumlusu Ali Rıza Soyaslan ve Tavşanlı ilçe temsilcisi Fatih Paşal, Emniyet Müdürü Turgay Temel’e çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

Beyazay Engelliler Derneği Batı bölge sorumlusu Ali Rıza Soyaslan, “Engelli kardeşlerimiz ile birlikte bir günlük temsili polis olduk. Çok verimli ve muhteşem bir günümüz geçti. Polislerimiz bizlerin can güvenliğini, mal güvenliğini sağlıyorlar. Bizler de bir empati yaparak yanlarında olduğumuzu gösterdik” diyerek projede emeğe geçenlere teşekkür etti.

Beyazay Derneği Tavşanlı Başkanı Fatih Paşal ise “Güzel bir gün geçirdik. Kimlik kontrolleri yaparak emniyet kemeri takmanın önemini sürücülere söyledik” dedi.