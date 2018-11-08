Engelliler için el sanatları kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar için el becerileri kursu açıldı.

El sanatları Öğretmeni Serap Yiğit ve Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Demir tarafından verilen eğitimin, 24 Haziran tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, ''Engelli olmak, hayatı yaşamak için engel değildir. Engelli kardeşlerimize yönelik başlattığımız el sanatları kurslarımıza bu sene de devam ediyoruz. Bize yeni kardeşlerimiz de katıldı. Burada sıcak bir ortamda bu kardeşlerimiz hem eğleniyor hem bir şeyler yapabilmenin mutluluğunda bizlere gülümsemeye devam ediyorlar. 3 kardeşimizle devam ettiğimiz kursumuz 24 haziran tarihine kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdeki özel sınıfımızda devam edecek'' dedi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer de, "Engelli kardeşlerimize yönelik bu kurstan dolayı Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çavdarhisar Belediyesi olarak biz üzerimize düşen her göreve engelli kardeşlerimiz için hazırız'' diye konuştu.(YD-EFE)