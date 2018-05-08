Ensar Vakfı’ndan Hüsn-i Hat ve Fotoğrafçılık Kursu

Ensar Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan celi sülüs ve talik dallarına ait 27 hüsn-i hat çalışması ile 18 fotoğraf çalışması Rüstem Paşa Medresesinde beğeniye sunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir sergiyi ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi, bilgiler aldı.

Vakıf eserlerinin etkin ve verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Böyle yerlerin bir fonksiyona bağlanmış olması çok hoşumuza gidiyor. Kapısı kilitli yerler hoşumuza gitmiyor. Vakıfların yapmış olduğu binaların mutlaka bir fonksiyonu olması lazım. Böyle bir sanatın öğretilmesi, programların düzenlenmesi lazım. Zannediyorum ki asıl vakıf sahiplerinin de ruhunu rahatlatacak olan bu olur. Onun için restore ettiğimiz binaların tamamının günlük açılacak ve gün boyu ziyaret edilecek yerler olmasını istiyoruz. Sizler de bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bize yakışan, vakfın ruhuna uygun olan da bu” dedi.

Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Zeybek ile Hat Öğretmeni Kadriye Özkul, Vali Nayir ve sanatseverlere sergiyle ilgili bilgi verdiler. (EFE)