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30 Nisan 2018 13:20

Enver Karaköse: Kut’ul Amare, Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisidir

Kut’ül Amare Zaferi’nin 102.

Enver Karaköse: Kut’ul Amare, Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisidir

30 Nisan 2018 13:20

yıl dönümü münasebetiyle Kütahya’nın Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kutlama programı gerçekleştirildi.


Sofular İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan programa Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, daire ve kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilgiler öğretmeni Enver Karaköse’nin, her milletin tarihini iyi bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Geçmişini bilmeyen toplumlar eksiklerini, hatalarını bilemez ve bunların nasıl düzeltilmesi gerektiğine kanaat getiremezler. Bizler ve milli tarih bilincine sahip olarak yetiştirdiğimiz gençler bu bilinçle atalarından ilham alarak daha büyük işler yapacaklardı Kut’ul Amare Zaferi Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisi olduğu gibi İngilizlerin de tarihlerindeki en büyük hezimetlerden birisini yaşandığı savaştır" dedi.


Programda Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu birbirinden güzel gösteri ve şiirlerin yer aldı. Şiirlerin okunduğu program sinevizyon gösterileri ile devam edip, Dalgalan Şanlı Bayrağım adlı gösteri ile son buldu.


Görüşlerini aldığımız ilçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, " Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri bu gün bizlere bu zaferin artık unutulmayacağının ve unutturulmayacağının teminatını verdi. Sofular köyünden gelerek ilçemizde güzel bir kutlama programı düzenleyen Sofular İlkokulu ve ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)




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