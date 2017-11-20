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20 Kasım 2017 11:20

Erbakan Vakfı’nın Tavşanlı Temsilciliği açıldı

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Erbakan Vakfı Temsilciliği açılış törenine katıldı.

Erbakan Vakfı’nın Tavşanlı Temsilciliği açıldı

20 Kasım 2017 11:20


Erbakan, açılışın ardandan Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen ’Milli Görüş İkinci 40 Yıl’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.


Babası Necmettin Erbakan’ın sağlığında tarihi uyarılar yaptığını ifade eden Erbakan, "1992 yılında Suriye’de, Irak’ta, Türkiye’nin Güney Doğu Bölgesi’nde yaşanan olayları adeta bir televizyon ekranından seyreder gibi anlatıyor, tarihi uyarılarını yapıyordu. 1980’lerde daha terör olayları yeni başladığında ’Bu terörün hamisi, silah verenler, yardım edenler sizin dostunuz zannedip koştuğunuz Amerika’dır, Avrupalı devletlerdir, batılı devletlerdir.’ diyordu. Bundan 30 yıl evvel Erbakan hocamız bunları söylediğinde gülüp geçiyorlardı. Aradan 30 yıl geçtikten sonra Amerika hükümetinin PYD’ye, YPG’ye ve onlar üzerinden de PKK’ya gönderdiği bin 200 tır silahın fotoğraflarını bugün devlet yetkilileri Amerikalı yetkililere gösteriyor. Tüm bu olaylar Erbakan hocamızın hiçbir zaman aldanmadığını ve aldatmadığını gösteriyor" diye konuştu.


Suudi Arabistan içerisinde bir operasyon yapıldığını anlatan Erbakan, "Bu operasyon, Suudi Arabistan devleti içerisinde ne kadar dış güçlerle, Siyonizm ile iş birliği yapmayacak, ne kadar İsrail planına karşı çıkacak devlet yöneticisi var ise bunların devlet içerisinden temizlenmesi operasyonu yapılıyor. Bu operasyon siyonizmin emriyle kontrolüyle yapılmaktadır. Bu olayların hepsi bize Erbakan hocamızı hatırlatıyor. Hocamız 30 sene önce madde madde bize anlatıyordu" ifadelerini kullandı. (Tİ-EFE)




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