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Erken yağan kırağı sebzeyi vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde erken yağan kırağıdan biber ve taze fasulyenin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde erken yağan kırağıdan biber ve taze fasulyenin olumsuz etkilendiği bildirildi.


Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, bu yıl Sonbaharda bazı mevkilere erken düşen kırağının özellikle biber ve fasulye bulunan alanlarda zarara yol açtığını belirtti.


Çalışkan,” Geçen yıl Sonbaharda kırağı Kasım ayında düşmüştü. Bu yıl Ekim ayında yağan kırağı yüzünden çiftçiler tarlalarındaki ikinci ürün olarak ekimi yapılan biber ve fasulye hasadını tamamlamaya fırsat bulamadı. Bazı mevkilere erken yağan kırağıdan özellikle biber ve taze fasulye gibi ürünler olumsuz etkilendi. Kırağıdan bu ürünler adeta turşuya dönerek yenmeyecek hale geldi” diye konuştu. (MA-EFE)

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