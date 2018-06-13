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13 Haziran 2018 19:19

Erol Alpertürk: Kütahyaspor bu şehrin en değerli markasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adayları Erol Alpertük ve Kenan Uzman, Kütahyaspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Erol Alpertürk: Kütahyaspor bu şehrin en değerli markasıdır

13 Haziran 2018 19:19


Kütahyaspor’un kapı kapı dolaşarak destek istemesinden kurtulması gerektiğini ifade eden MHP Milletvekili adayı Erol Alpertürk “ Kendi öz kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilen kurumsal bir Kütahyaspor’un oluşturulması gerekir. Kütahyaspor bu şehrin en değerli markasıdır, milletvekili seçilmem halinde; marka değerimizi yükseltecek çalışmalarda bulunarak, takımımızın bana ihtiyaç duyduğu tüm meselelerde özveriyle çalışacağıma söz veriyorum” dedi.


MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk, Kütahyaspor’un siyaset üstü bir kurum olduğunu aktararak MHP teşkilatları olarak her zaman Kütahyaspor’un yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


MHP heyetinin Kütahyaspor’a düzenledikleri nezaket ziyaretinden son derece memnun olduğunu ifade eden Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir, “Seçim öncesi milletvekillerimizin, milletvekili adaylarının ve tüm siyasetçilerin kulübümüze yapmış oldukları ziyaretler bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Zira kendilerine kulübümüzün sıkıntılarını ve projelerini anlatıp, takımımız hakkında bilgi verme şansı yakalıyoruz. MHP heyetine teşekkür eder başarılar dilerim” diye konuştu. (EFE)




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