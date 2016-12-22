Eserlerini sergilediler

Ressam Suna Konuşlu eğitmenliğinde kurs gören 4 öğrencinin eserleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’in katılımıyla Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Suna Konuşlu Resim Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin beğeniye sunulduğu resim sergisinin açılışına Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Baro Başkanı Ahmet Atam, Belediye Meclis üyesi Nuri Çetin, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya, Kütahya Tanıtım Vakfı Başkanı Adil Özkan, Ressam Suna Konuşlu, KÜSAD Antalya İl Temsilcisi Rukiye Orhan, STK Temsilcileri, sanatseverler ile Suna Konuşlu’nun öğrencileri katıldı.

Kütahya Tanıtım Vakfı Başkanı Adil Özkan, “Resim çalışan hanımlar şanslılar. Suna Hanım sıradan bir ressam değildir. Hocası Kütahya’nın ünlü ressamı Abdullah Taktak. Suna Konuşlu’nun öğrencilerine de şunu söyledim; “Sıkı yakalayın. Sayın Taktak’da olmayan renk cümbüşü var, onu bulacaksınız sonra da kendi fırçalarınızda onu yayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Sanatın Abdullah Taktak ve Ahmet Yakupoğlu’na yakışır şekilde devam ettiğine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Her güzellik görünmek ve gösterilmek istermiş. Biz de burada bu sanatın, hocalarımızın öncülüğünde Abdullah Taktak ve Ahmet Yakupoğlu çizgisinde, Kütahya’mıza yakışır şekilde devam ettiğini gösterecek olan kıymetli öğrencilerimizin eserlerini hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Suna Konuşlu Resim Atölyesi öğrencileri Ayten Yel, Hatice Balcı, Hatice Güder ile Kübra Kaplan’ın katılım belgeleri takdim edildi. (EFE)