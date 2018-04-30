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30 Nisan 2018 12:15

Esire Termal Turizm Merkezi şifa arayanların ve piknikçilerin akınına uğruyor

Hisarcık ilçesinde belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezi hafta sonları hem şifa arayan hem de piknik yapmak için gelenlerle dolup taşıyor.

Esire Termal Turizm Merkezi şifa arayanların ve piknikçilerin akınına uğruyor

30 Nisan 2018 12:15


Hisarcık Belediyesi tarafından son dönemde yapılan yatırımlarla cazibe merkezi haline gelen şifalı sıcak sulara sahip Esire Termal Turizm Merkezi bölgede çevre düzenlemesi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.


Esire Termal Turizm Merkezine Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından şifalı sıcak sularında şifa bulmak için gelen hastaların sayısının her geçen gün arttığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Termal tesislerimiz özellikle hafta sonları şifa aramak ve piknik yapmak için gelen vatandaşlarla dolup taşmaktadır. Şu an tesislerimizde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır. Havaların ısınmasıyla birlikte bu yoğunluk daha da artmıştır. Ayrıca çocuk oyun parkı, yeni nesil uçak serisi çocuk oyun gurupları, salıncak, gondol, kaykay, tahterevalli ve fitnes spor aletleri turizm merkezinde konaklayanlar ve piknik yapan vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır” dedi.(MA-EFE)




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