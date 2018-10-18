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Eski halı saha modern hale getiriliyor

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, uzun yıllardır sportif anlamda hizmet veren Belediye Halı Saha Tesislerinin tadilattan geçirilerek modern hale dönüştürüleceğini açıkladı.


Başkan Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisinde bulunan halı saha ve sosyal tesislerdeki bakım ve onarım, çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.


Akçadurak, “Uzun yıllardır halkımızın hizmetinde olan ilçemizin ilk halı sahasının zeminini 55 milimetrelik suni çim halı ile kaplayarak sporseverlerin hizmetine sunuyoruz. En son teknolojik gelişmeler doğrultusunda imal edilen suni çim halı kaplamasının uzun ömürlü, Avrupa standartlarına uygun olması, ilçemiz halı sahasında halkımıza en iyi hizmeti vermede tercih nedeni olmuştur. Ayrıca yenilenme çalışmaları içerisinde boyası yapılarak aydınlatma ışıkları da yenilenecektir” dedi. (EFE)

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