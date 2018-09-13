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Eski mezunlar okullarına sahip çıkıyor

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi’nin 1983 yılı mezunları, mezun oldukları okula 6 adet bilgisayar hediye etti.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'nin 1983 yılı mezunları, mezun oldukları okula 6 adet bilgisayar hediye etti.


Son teknoloji bilgisayarlar, okulun müdür yardımcıları Ahmet Özkan ve Zehra Çiçek'e teslim edildi.


Duyarlılık sebebiyle 1983 yılı mezunlarına teşekkür eden Müdür Yardımcısı Ahmet Özkan, "Bilindiği gibi, eski adı Maltepe Lisesi olan Atatürk Anadolu Lisesi, Kütahya'nın en köklü eğitim kurumlarından birisidir. 1983 yılında mezun 55 mezun bir araya gelerek okulun ihtiyacı olan bilgisayarları alarak okulumuza teslim ettiler. Bu duyarlılıkları sebebiyle kendilerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. (EFE)

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