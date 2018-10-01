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Eskigediz Beldesi lavanta kokacak

Eskigediz Beldesi İsmetpaşa Mahallesi Bozbelen mevkiinde 20 bin 600 metrekarelik alana, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta dikimi için toprak teraslama işlemine başlandığı bildirildi.


Eskigediz Belediyesi kentin düzen ve temizliğine ne kadar önem veriyorsa, görüntüsüne de o kadar önem veriyor. Belediye Başkanı Ercan Şimşek'in yapmış olduğu girişimler sonucunda Eskigediz'de mevsiminde dikilecek olan lavantalar için toprak teraslama işlemine start verildi.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şimşek, ''Dikilecek olan lavantalarla beldemiz ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Lavanta parkına dönüştürülecek alan kentimizin hem görüntüsünü hem kokusunu değiştirecektir. Bu hizmeti üstün gayretleriyle beldemize kazandıran AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan'a, Gediz Kaymakamımız Muhammet Önder'e, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'a beldem ve şahsım adına teşekkür ediyorum'' dedi.(YD-EFE)

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