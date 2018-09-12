Eskigediz Belediye Gazispor lige zirve hedefiyle başladı

Amatör Gediz-Emet-Hisarcık gurubunda Eskigediz Belediyesi Gazispor, sezonun ilk maçında deplasmanda Gediz Erdoğmuşspor ile berabere kaldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ''Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kazanabileceğimiz bir maçta berabere kaldık. Defansla ilgili sorunlarımızı hallettiğimizde zirve için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sezon sonunda hedefimiz şampiyonluk. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz. Eskigediz'li futbolseverleri takımımıza destek olmak için her maça bekliyoruz'' diye konuştu. (YD-EFE)