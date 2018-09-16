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Eskigediz Belediyesi Gazispor ikinci maçında da berabere

Kütahya 1.

Amatör Küme Gediz, Emet, Hisarcık Grubu ikinci hafta maçında Emetspor'u konuk eden Eskigediz Belediyesi Gazispor, ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı.


Geçen hafta Eskigediz Belediyesi Gazispor, sezonun ilk maçında deplasmanda Gediz Erdoğmuşspor ile 3- 3 berabere kalmıştı. Taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Emetspor karşısında galibiyet hedefleyen Eskigediz Belediyesi Gazispor girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi gölsüz sona erdi. Karşılaşmada Emetspor disiplinli oyunuyla zorlu deplasmandan 1 puan almış oldu.

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