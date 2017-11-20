Eskigediz Belediyesi’nden İzmir’e kültür gezisi

Düzenlenen kültür gezisine Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Halk Eğitim Merkezi Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları Hocaları ve Kursiyerlerinden oluşan 45 kişilik gurup katıldı.

Başkan Şimşek, İzmir Kültür gezisi hakkında yaptığı açıklamada, ’’Eskigediz Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizle yaptığımız kültür gezimizde, üretilen el emeği ürünleri beldemizde nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler aldık. Belde ekonomimize katkı sağlayacak hangi kursları Müdürlüğümüz vasıtasıyla açabiliriz hususunda fikir sahibi olduk.Kültür gezimizde kafilemizle yakından ilgilenen Kemalpaşa Kütahyalılar Derneği Başkanı Mehmet Özkul, Kemalpaşa Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Çile Özkul ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’ya teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)