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20 Kasım 2017 11:24

Eskigediz Belediyesi’nden İzmir’e kültür gezisi

Kütahya’nın Eskigediz Belediyesi tarafından 45 kişilik grupla İzmir Alaçatı, Şirince, Nazar köy ve Kemalpaşa Belediyesi’ne Kültür gezisi düzenlendi.

Eskigediz Belediyesi’nden İzmir’e kültür gezisi

20 Kasım 2017 11:24


Düzenlenen kültür gezisine Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Halk Eğitim Merkezi Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları Hocaları ve Kursiyerlerinden oluşan 45 kişilik gurup katıldı.


Başkan Şimşek, İzmir Kültür gezisi hakkında yaptığı açıklamada, ’’Eskigediz Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizle yaptığımız kültür gezimizde, üretilen el emeği ürünleri beldemizde nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler aldık. Belde ekonomimize katkı sağlayacak hangi kursları Müdürlüğümüz vasıtasıyla açabiliriz hususunda fikir sahibi olduk.Kültür gezimizde kafilemizle yakından ilgilenen Kemalpaşa Kütahyalılar Derneği Başkanı Mehmet Özkul, Kemalpaşa Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Çile Özkul ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’ya teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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