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03 Aralık 2017 16:00

Eskigediz Gazispor Play-Off’ta

Gediz-Emet-Hisarcık 1.

Eskigediz Gazispor Play-Off’ta

03 Aralık 2017 16:00

Amatör Küme son hafta maçında Emetspor’u 4-2 yenen Eskigediz Gazispor Play-Off’ta mücadele etme hakkını elde etti.


Emetspor sahasında oynanan maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapatan Gazispor ikinci yarıda güzel oyununu sürdürdü ve mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Uluoymakspor ile birlikte Play-Off ’ta oyanama hakkını kazandı. Grupta deplasmanda Gedizmuhiplerspor’a 3-0 yenilen Emet Gençlerbirliği 2. Amatöre düştü.


Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, maç sonunda yaptığı açıklamada, ’’Sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza, kulübümüze maddi destek sağlayan sponsorlarımıza sonsuz teşekkürler. İnşallah Play-Off maçları sonunda gülen taraf olup bir üst lige çıkmak istiyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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