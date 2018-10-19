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Eskigediz'e hava müzesi

Kütahya’nın Eskigediz Beldesi Belediyesi bahçesine Başkan Ercan Şimşek tarafından açık hava müzesi kuruldu.

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi Belediyesi bahçesine Başkan Ercan Şimşek tarafından açık hava müzesi kuruldu.


Bölgede geçmişte kullanılan kağnı, sapan, büyük su küpleri, eski usul harman yapımında kullanılan malzemeler belediye önüne yapılan müzede sergileniyor.


''Geçmişini unutan toplumlar geleceğini düzenleyemez'' sözünü asla unutmadıklarını belirten Başkan Şimşek, ''Belediye bahçemizde oluşturduğumuz açık hava müzesindeki eski malzemelerin tamamı bize hibe olarak verildi. Vatandaşlarımız bir asrın üzerinde yaşı olan bu malzemeleri bizlere getirmeye devam ediyor. Görsel manadan ziyade, geçmişte çekilen zorlukları anlatan müzemizdeki eserler, her gün vatandaşlarımız ve bölgemizdeki kardeşlerimiz için ziyarete açıktır'' diye konuştu.(YD-EFE)

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