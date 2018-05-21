Eskigediz’in tarihi güzellikleri ilgi çekmeye devam ediyor

İstanbul Avcılar Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Yunus Yıldırım ve İstanbul Avcılar Spor Kulübü Olgunlar Takımı, Eskigediz Beldesi’nin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

İstanbul Avcılar Spor Kulübü Olgunlar Takımı üyeleri Eskigediz Beldesi’nde Tarihi camiler, Eskigediz evleri, Su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şimşek, “İstanbul Avcılar Spor Kulübü Olgunlar Takımı’nın yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerimiz bundan sonrada tüm hızıyla devam edecektir. Sizleri Eskigediz’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor, takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Gerçekleşen Ziyarete, İstanbul Avcılar Spor Kulübü Olgunlar Takımı yöneticileri ve oyuncuları, Burdur Asfk Başkanı Nuri Yıldırım, Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü yöneticileri, AK Parti Eskigediz Belde Başkanı İbrahim Aktan, Belediye Meclis Üyeleri ve Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin katıldı.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Ercan Şimşek, İstanbul Avcılar Spor Kulübü Olgunlar Takımı Başkanı Yunus Yıldırım’a Plaket takdim etti.(YD-EFE)